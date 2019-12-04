美朝無核化談判死線逼近之際，北韓領導人金正恩相隔49天，騎白色戰馬再登該國「革命聖山」白頭山。南韓媒體分析指出，此舉可視為警告美國若不加快改弦更張，北韓明年將走強硬軍事路線。

綜合中央社、東網引述朝中社報導，金正恩與夫人李雪主、國務委員會第一副委員長崔龍海等勞動黨中央幹部、人民軍總參謀長朴正天、各軍種司令和軍長，騎白馬趕雪路及參觀多個革命遺址。金正恩表示，世代變遷江山易改，但白頭山雄姿不改，令登山者湧起革命熱情和鬥爭意志。

金正恩曾於10月16日與妹妹、勞動黨第一副部長金與正和黨副部長玄松月騎著白馬登上白頭山。此次金與正沒有亮相，夫人李雪主跟在身後，玄松月尾隨。

朝中社刊登金正恩夫婦和眾人圍著篝火暖手的照片。

朝中社也發放金正恩夫婦與眾人圍著篝火暖手的照片，由於根據北韓官方的宣傳，已故領袖金日成生前抗日時，也曾與夫人金正淑等游擊隊員也圍著篝火取暖，並令心中燃起抗日復國的熊熊烈火，因此分析認為，金正恩模倣祖父或意在表達抗美決心。

對勞動黨中央政治局常委會本月下旬召開全體會議，朝中社報導中沒有披露更多詳情。惟負責對美事務的外務省副相李泰成前一天警告，美國今年收到的「聖誕禮物」將取決於華府在無核化談判的取態，被指是暗示北韓或恢復發射中長程飛彈。

(中時 )