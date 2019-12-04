新北耶誕圍巾超夯 藍綠議員搶著圍 17:302019/12/04 中時 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨新北市議員江怡臻與民進黨新北市議員戴瑋姗4日到議會審預算，不約而同圍了桑塔熊圍巾。（翻攝照片／葉德正新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市歡樂耶誕城每晚都吸引許多遊客前來朝聖，今年推出的限定周邊商品也超夯，其中桑塔熊圍巾可愛又不失時尚，引發搶購，國民黨新北市議員江怡臻與民進黨新北市議員戴瑋姗，4日到議會審預算，不約而同圍了桑塔熊圍巾，相當亮眼，兩人見到對方戴了一樣的圍巾，趕緊合照留念。 天氣冷颼颼，圍巾是必備單品，新北市歡樂耶誕城限定商品桑塔熊圍巾，用六種織線織成，還有立體桑塔熊刺繡，可愛中又不失設計感，上市後，吸引不少人搶購。新北歡樂耶誕城11月15日開城，將一路嗨到明年元旦。 (中時 ) #圍巾 #新北市 #耶誕 #歡樂 #市議員 #新北耶誕城 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北最強母雞出動 侯友宜：立委挺洪孟楷、總統挺韓國瑜 16:372019/11/30 政治 新潤建設董座 慨捐新北市復康巴士 17:392019/12/02 生活 新北市台北市達共識 共同申辦2030年亞運 18:282019/12/02 政治 全國第一 新北加入「脫煤者聯盟」與英、加等國攜手對抗氣候變遷 10:362019/12/03 生活 越夜越美麗！林家花園光雕秀12日登場 17:082019/12/03 生活 市議員李榮鴻致力打造海線自行車道 17:082019/12/03 生活 選戰倒數！新北人均預算成選戰焦點 17:472019/12/03 政治 十幾年的交情？楊蕙如一個舉動 套上了謝長廷... 22:442019/12/03 政治 台灣彩券首發以城市節慶為主題刮刮樂 13:312019/12/04 財經 廢棄校舍整修再活化 市議員爭取長青教室及親子館 14:372019/12/04 生活 政治熱門新聞 蔡韓最新民調 網哀號：已經沒有東西能輸了！ - 政治 國安局硬上！派兩司機監控李佳芬 韓營傻眼 - 政治 不忍了？趙少康拍桌狂轟謝長廷15分鐘！ - 政治 最新民調出爐 看完韓支持度...網驚喊：贏了！ - 政治 9年前就知情？網曝高嘉瑜曾爆「楊拿民進黨很多錢！」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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