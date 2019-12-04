新北市歡樂耶誕城每晚都吸引許多遊客前來朝聖，今年推出的限定周邊商品也超夯，其中桑塔熊圍巾可愛又不失時尚，引發搶購，國民黨新北市議員江怡臻與民進黨新北市議員戴瑋姗，4日到議會審預算，不約而同圍了桑塔熊圍巾，相當亮眼，兩人見到對方戴了一樣的圍巾，趕緊合照留念。

天氣冷颼颼，圍巾是必備單品，新北市歡樂耶誕城限定商品桑塔熊圍巾，用六種織線織成，還有立體桑塔熊刺繡，可愛中又不失設計感，上市後，吸引不少人搶購。新北歡樂耶誕城11月15日開城，將一路嗨到明年元旦。

(中時 )