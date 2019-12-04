▲仁愛鄉都達隧道延伸加長50公尺計畫，已獲行政院核定3

仁愛鄉平靜部落的平靜橋通車後，南投縣政府基於居民交通需求，決定將都達明隧道延伸加長50公尺，讓偏鄉部落都達、合作兩村居民進出的行車交通更安全。

南投縣長林明溱指出，都達村明隧道先前因豪雨造成土石坍方，土石流沖進隧道內，導致交通中斷，在立委孔文吉積極協助下，縣府順利向中央爭取到經費補助，讓仁愛鄉有更多重要的建設。

如原本只供人通行的平靜吊橋，現在又在橋旁再興建可供3.5噸車輛通行的「平靜橋」，新橋從都達村通往清境僅需20分鐘，讓當地交通更為順暢，也成為連接清境農場的環狀道路。

經縣府規畫完成，並獲行政院核定3,725萬元補助的都達明隧道延伸50公尺，林縣長表示，該工程預計109年2月中前發包，9月份完工，屆時都達、合作兩村的居民將有更安全的進出道路。

此外為加強仁愛鄉地區的交通，林縣長也同意花費約1千萬元，進行合作村、都達村、大同村、萬豐村、翠華村、親愛村等多處農道路改善工程，讓居民進出及農產運輸更安全。

(中時 )