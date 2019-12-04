國民黨副總統參選人張善政4日到台中市舉行新書分享會時，向全場民眾允諾，他與國民黨總統參選人韓國瑜，希望很多年輕人覺得回台灣，是一個自己可以興奮、一輩子打拚的地方，他們用父母心來讓台灣變得更好，下一代可以將台灣當成安身立命的地方。

張善政今日下午到台中市西屯區糖村文心旗艦店，與民眾分享新出版的書《做事的人》，很多支持者來請他簽名。

張善政說，很多年輕人會不會把台灣當他可以安身立命、打拚一輩子的地方？這就是他和韓國瑜要一起努力，連讓在國外的年輕人都覺得回台灣就是自己可以興奮、一輩子打拚的地方，他和韓國瑜同為父母心，「我們用父母心來讓他變得更好」。

張善政表示，他協助韓國瑜的使命，包括教育政策理念，如果教育只有科技，沒有人文素養，就會出現這兩天非常紅的「楊某某」，就是只有科技素養，沒有人文素養，科技要加強，同時也不要走偏了。

國民黨副總統參選人張善政4日下午到台中市西屯區糖村文心旗艦店，與民眾分享新出版的書《做事的人》，很多支持者來請他簽名。（盧金足攝）

「韓國瑜國政的政策組，規模最大的就是教育政策」，他說，教育從幼教面，進到六歲以前的小孩子，國小國中、高中大學到成人社會教育都有，國政顧問團的教育政策就是最龐大的，也是內容最完整，希望政策能夠讓我們的教育整個改觀。

張善政表示，很希望台灣能讓小孩當作是一個可以發揮的地方，現在他的孩子還在國外念書，在國外唸完書以後會有很多的不同選擇，他當年從國外返台，深深體會「台灣讓人非常的興奮，台灣正式開放，每天海闊天空，經濟開始突飛猛進」，回台大教書，薪水不是很好，但是「台灣一直在向前邁進」，這也是他和韓國瑜要為台灣下一代找到光明未來的重要任務。

(中時 )