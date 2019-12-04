立法委員郭國文4日透過台南市議員李宗翰表示，有民眾反應某立委參選人團隊聘請不符比例人數的臨時工發放文宣等事，疑遊走在賄選邊緣。國民黨立委參選人李武龍則回應，支持者若有相關賄選訊息可與總部聯繫，會立即請檢調處理，並希望與對手展開公平及乾淨的選舉。

台南市立委第二選區參選人郭國文團隊公布將由李宗翰擔任發言人，並且舉行記者會，指有民眾反應，有人以社區組織團體名義，邀民眾繳納少許會費或報名費，即可享受超值餐點、住宿，疑似藉此賄選。

其次，某名常在特定參選人總部出入、擔任某聯誼會的幹部，以聯誼會名義，在選前敏感時刻發給弱勢者紅包、物資。另外，在某個人數不多偏鄉庄頭，有競選團隊聘請不符比例人數的臨時工發放文宣。

郭國文競選總部表示，「據地方幹部表示，有一次請了50為臨時工，1人1晚薪資高達1000元等，不太符合宣傳之實際需求。」

李宗翰說，這些事疑似遊走在賄選邊緣，已通報警方蒐集證據中，希望檢調單位能嚴格追查，遏止賄選歪風。

國民黨台南第二選區立委參選人李武龍表示，他參選以來，一直主張打一場乾淨的選戰，並也呼籲鄉親如有發現賄選、選舉暴力、賭盤、地下匯兌、假訊息、境外資金非法介入選舉等影響選舉的不法行為，要勇於提出檢舉。

李武龍說，這次的選舉相當激烈，甚至有人以「金牛、鑽石牛」等方式來抹黑他，讓支持者相當激憤，他呼籲投入這場選舉的參選人，應該以優質的政見與積極的態度來面對選民，而不是靠著抹黑、賄選等奧步來影響選情，大家一起來創造選賢與能的選舉環境。

(中時 )