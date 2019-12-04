美國司法部周二宣布，科羅拉多州的武器製造商卡普科公司(Capco LLC)，已同意「涉嫌供應次級品榴彈槍給美國陸軍」一事，達成100萬美元的和解協議。

美國陸軍時報(Army Times)報導，美國陸軍委託卡普科公司生產M320榴彈發射器(榴彈槍)，合約表示供貨時間是2016年7月至2018年3月。一位公司內部員工檢舉察這批榴彈槍的槍管不符合規格，一些零件也不夠可靠。

M320可以與步槍結合。(圖/美國陸軍)

檢察官丹恩(Jason Dunn)表示，根據調查，公司管理層知道榴彈槍管不符合規格，但他們沒有修正，該公司還知道有兩批貨使用不合規格的的鋼製成的撞針，可能會有耐用的問題，但該公司只完成內部調查報告，而未告知陸軍。

丹恩說：「我們委託國防承包商制作高品質的裝備，使得美國軍隊中服役的男女士兵，都不會因武器品質出問題而受害，這是國安問題。」

(Airsoft) M320A1 Tokyo Marui - KhanSeb

卡普科公司不同意司法調查的批評，在周二的一份聲明中表示，沒有理由認為他們製作的武器變得不安全或無效。首席執行長班尼森(Cordell Bennigson)表示：「作為一家公司，這一事件使我們變得更精明、更強大。」

他補充說，雖然公司不認為裝備有問題，但願意支付和解金，並且已經改善品質和符合規定的製程。

舉報者是卡普科公司的品管工程師柯爾(James Cole)，據《丹佛郵報》報導 ，他發現榴彈槍使用了有故障疑慮的零件，於是在2017年4月，向公司營運副總裁，還有一位經理通報了此事，但是被忽略了。使得他只能向政府檢舉。

科爾說，即使他是匿名檢舉，公司也知道是他報案的，卡普科公司採取了報復措施，5個月後解雇了他 。所幸在此案達成合解後，他能根據2017年11月通的《虛假索償法》，在1,025,429美元的和解金中，可獲得約235,000美元。

卡普科公司的聲明中沒有提到柯爾。

(中時電子報)