台北市何姓民眾，在臉書社團上批評總統蔡英文「利用特全超買免稅香菸就是貪污」，被警方認為是假訊息，依違反《社會秩序維護法》移送台北地方法院裁處，北院認定，何的言論並不是故意捏造不實謠言，即使讓人對蔡英文總統產生負面觀感，裁定不罰；全案警方可提抗告。

何姓民眾是在何今年9月27日，發文「菜總統加油」臉書社團稱「總統府召開記者會，一次說明走私香菸跟論文的真假」。台北市松山分局認為何的貼文是假訊息，足以影響公共安寧秩序，於是依違反《社維法》移送裁罰。

不過，北院裁定認為，何坦承在臉書貼文，但內容與照片、以及「我在機上超買37條香菸，大搖大擺提領直接出關」、「利用特全超買免稅香菸就是貪污」等文字，是針對時事評論，與《社維法》的處罰構成要件不符，且憲法保職人民的言論自由，是維持民主多元社會正常發展不可或缺的機制，國家應給予最大限度的保障，散布的內容要足以使聽聞者心生畏懼與恐慌、有影響公共安寧的情形，才會違法，應該不罰。

(中時 )