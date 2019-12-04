臉書（Facebook）致力增加廣告資訊透明度，今天首次公開台灣選舉、政治與社會議題相關廣告下單金額，以民進黨粉絲專頁的26萬元居首。

臉書表示，這項統計從今年11月1號到12月1號，民進黨粉絲專頁以26萬元的金額居首，是政治廣告出資者前20名中唯一的政黨；經濟部居第17名，是最肯花錢在粉絲專頁的政府單位。

(中時電子報)