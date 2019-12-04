臉書統計 民進黨粉絲專頁最肯花錢 17:232019/12/04 中時電子報 郭匡超 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 臉書下廣告，政治類民進黨十一月買最多。(圖/民進黨fb) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 臉書（Facebook）致力增加廣告資訊透明度，今天首次公開台灣選舉、政治與社會議題相關廣告下單金額，以民進黨粉絲專頁的26萬元居首。 臉書表示，這項統計從今年11月1號到12月1號，民進黨粉絲專頁以26萬元的金額居首，是政治廣告出資者前20名中唯一的政黨；經濟部居第17名，是最肯花錢在粉絲專頁的政府單位。 投票》卡神案是否與民進黨有關？ (中時電子報) #粉絲 #臉書 #廣告 #民進黨 #金額 也許您會感興趣 推薦閱讀 九二共識一家親 台獨黨綱難相信 04:092019/11/30 焦點新聞 明文法辦台獨 民進黨怕了 04:102019/11/30 政治要聞 澳網友留言共諜收民進黨錢 民進黨：子虛烏有 16:592019/11/30 政治 韓國瑜喊民調「唯一支持蔡英文」 蔡英文反擊「挺韓不需躲藏」 16:352019/12/01 政治 王立強與民進黨同路人 04:102019/12/02 時論廣場 民進黨露出鴨霸本性 04:102019/12/02 時論廣場 民進黨：卡神與民進黨無關 不要政治操作 10:532019/12/03 政治 小黨若分散 柯P：會被民進黨各個擊破 15:402019/12/03 政治 卡神卡到英 綠批藍蓄意聯結 04:102019/12/04 政治要聞 韓國瑜撿到炮，但要會用 04:102019/12/04 時論廣場 政治熱門新聞 蔡韓最新民調 網哀號：已經沒有東西能輸了！ - 政治 國安局硬上！派兩司機監控李佳芬 韓營傻眼 - 政治 最新民調出爐 看完韓支持度...網驚喊：贏了！ - 政治 不忍了？趙少康拍桌狂轟謝長廷15分鐘！ - 政治 9年前就知情？網曝高嘉瑜曾爆「楊拿民進黨很多錢！」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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