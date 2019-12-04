曾任花蓮高中網球教練的陳姓教師3年前管教寄住家中的吳姓學生，遭家長提告一般傷害罪後判刑5個月，後來轉任宜昌國中代理教師。但吳生家長質疑校方不當聘用。教師會表示，經律師解釋認為案發地非教學現場，不構成體罰，聘雇合法。縣政府也表示尊重校方聘雇決議權。
今日一早吳生家長與人本基金會扛著看板到校抗議，呼籲解聘陳師，歸還友善校園；不過也有數十名家長到場力挺陳師，表示孩子成績斐然都是陳師功勞，許多曾蒙師恩的學生也拍影片為老師加油，雙方各執一詞。
人本基金會主任張萍說，教師徵選簡章明文規定，教師不得違反《教師法》第14條第11款，體罰或霸凌導致學生身嚴重受創；與12款行為違法經有關單位查證屬實。指出陳師遭地院與社會處懲處是事實，校方竟然藐視法令。
校方也招開記者會施說明聘雇適當性。教評委員方麗晴提到，經教評會與律師討論認為案件是一般傷害罪，與教學場域發生之體罰有根本上的不同，陳師並無違規。
陳師也現身說法，講到激動處數度哽咽指出，吳生手機成癮，家長也知悉情況請託管教，當時吳生常玩手機至凌晨，影響室友，且體育班需晨操，睡眠更顯重要，屢勸不聽下才懲戒，如今也因此事不再收留學生寄住。
龐乃壬曾於國一至高三期間借住陳師家中，他說教練就像父親，連假日也不休息陪伴他們出賽、訓練。自己目前也是教練，曾教過吳生，表示他不會約束自己，再三犯錯後才被處罰，對於陳師遭受不公十分痛心。
(中時 )
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