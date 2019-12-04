校方教評會表示，案發當時場域是在陳師家中，並非教育場所，經律師解釋後認為校方依法仍可聘用陳師，並無不妥。（王昱凱攝）

吳生家長與人本基金會扛著超大看板到校門口抗議，認為學校不顧先前陳師作為，竟聘用會施暴的教師，罔顧孩子權益。（王昱凱攝）

陳姓教師（左）眼光泛淚，指出自己長年收留低收、清寒與單親孩子寄住家中，吳生家中經濟尚可，原不想收，是在家長懇託下才讓他住進家中，因吳生管教屢勸不聽，才懲罰他。（王昱凱攝）

曾任花蓮高中網球教練的陳姓教師3年前管教寄住家中的吳姓學生，遭家長提告一般傷害罪後判刑5個月，後來轉任宜昌國中代理教師。但吳生家長質疑校方不當聘用。教師會表示，經律師解釋認為案發地非教學現場，不構成體罰，聘雇合法。縣政府也表示尊重校方聘雇決議權。

今日一早吳生家長與人本基金會扛著看板到校抗議，呼籲解聘陳師，歸還友善校園；不過也有數十名家長到場力挺陳師，表示孩子成績斐然都是陳師功勞，許多曾蒙師恩的學生也拍影片為老師加油，雙方各執一詞。

人本基金會主任張萍說，教師徵選簡章明文規定，教師不得違反《教師法》第14條第11款，體罰或霸凌導致學生身嚴重受創；與12款行為違法經有關單位查證屬實。指出陳師遭地院與社會處懲處是事實，校方竟然藐視法令。

校方也招開記者會施說明聘雇適當性。教評委員方麗晴提到，經教評會與律師討論認為案件是一般傷害罪，與教學場域發生之體罰有根本上的不同，陳師並無違規。

陳師也現身說法，講到激動處數度哽咽指出，吳生手機成癮，家長也知悉情況請託管教，當時吳生常玩手機至凌晨，影響室友，且體育班需晨操，睡眠更顯重要，屢勸不聽下才懲戒，如今也因此事不再收留學生寄住。

龐乃壬曾於國一至高三期間借住陳師家中，他說教練就像父親，連假日也不休息陪伴他們出賽、訓練。自己目前也是教練，曾教過吳生，表示他不會約束自己，再三犯錯後才被處罰，對於陳師遭受不公十分痛心。

(中時 )