基隆中山一路9號至59號，有民眾指出人行道路旁排水溝有發生排水不良，恐有淹水疑慮。市議員張秉鈞於4日早上邀工務處、中山區所、安民里辦公室到現場實地勘查，共同研商改進方案。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆中山一路9號至59號，有民眾指出人行道路旁排水溝有發生排水不良，恐有淹水疑慮。市議員張秉鈞於4日早上邀工務處、中山區所、安民里辦公室到現場實地勘查，共同研商改進方案。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆中山一路9號至59號，有民眾指出人行道路旁排水溝有發生排水不良，恐有淹水疑慮。市議員張秉鈞於4日早上邀工務處、中山區所、安民里辦公室到現場實地勘查，共同研商改進方案。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆中山一路9號至59號，有民眾指出人行道路旁排水溝有發生排水不良，恐有淹水疑慮。市議員張秉鈞於4日早上邀工務處、中山區所、安民里辦公室到現場實地勘查，共同研商改進方案。

工務處土木工程何忠倫科長現場指出，中山一路拓寬工程將於明年7月完工，已有設計150公分排水箱函取代舊排水溝，應該不會再發生淹水問題。安民里長羅聰德接著表示，希望市府進行中山一路拓寬工程時，同時將舊排水溝一併補強，避免重複施工。

市議員張秉鈞則對此指出，自己非常感謝市府的努力，但建議中山一路拓寬工程期間，可以同時將舊排水溝有崩裂的地段進行補強，讓此工程一次到位，不要重複施工，造成民眾生活不便。

張秉鈞也表示，自己深信中山一路在拓寬工程完畢後，將會成為中山區示範道路，只要配合基隆城際轉運站興建，相信此路段會成為熱鬧的商圈據點，他並強調，配合上自己爭取中的中山快捷公車，將會整體帶動中山區整體的發展。

(中時 )