民進黨副總統參選人賴清德（中）4日下午與黨籍北市立委參選人許淑華（左），一起在烹飪教室學做擔仔麵。（許淑華研究室提供／張穎齊台北傳真）

民進黨副總統參選人賴清德（左一）4日下午與黨籍北市立委參選人吳怡農（左二）一起做鬆餅。（張穎齊攝）

民進黨副總統參選人賴清德（中）4日下午與黨籍北市立委參選人高嘉瑜（右）邊座談邊吃美食。（摘自高嘉瑜臉書）

民進黨副總統參選人賴清德4日下午陪同黨籍北市立委參選人許淑華、吳怡農、高嘉瑜錄影玩直播，希望藉此和選民搏感情、拉抬選情。而賴清德第一站，是和許淑華在烹飪教室下廚做擔仔麵，並提出未來希望可推廣烹飪教室，並兼顧食品安全，讓國外旅客不僅能嚐到台灣美食，還能親自去學怎麼做。

許淑華邀請到賴清德到北市富錦街一間烹飪教室，一起製作台南擔仔麵，許淑華身兼主持人角色，並表示，這間是烹飪老師用自己的辦公室來當作教室，也＼算是一種新興創業，其實在國外也有這樣的廚房教室，像我曾去泰國時，就有學怎麼做泰國菜。

許淑華說，賴清德是最會行銷台灣未來副總統，所以希望外國的背包客，可來台灣烹飪教室，體驗台灣道地美食怎麼做。賴清德則說，很高興透過許淑華介紹，來學習烹飪，希望許進立院後，有志一同，在台灣繼續推廣烹飪教室，讓外國旅客願意來台灣學料理，她當立委後，可大力推動食品安全，讓國人吃得營養又健康。

隨後，賴清德第二站來到民生社區，與吳怡農一起和選區內的親子們做鬆餅，2人穿上印有「農」字的圍裙，並聯手擠出一個「當」選字樣的鬆餅，吳還用焦糖漿擠出「2020 2 WIN」的字。他表示，自己非常喜歡小孩，出來參選就是要為下一代做更好的事。

賴清德最後一站陪高嘉瑜掃街吃美食，高表示，南港中南街有很多老房子、老店，很有特色，這次邀請到賴，就是希望賴分享在台南做的在地創生與都更的經驗。

(中時 )