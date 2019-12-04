雲林縣口湖鄉8大養殖區漁民擔心離岸風電興建工程可能造成海水泥沙混濁，影響統籌供應系統供應的海水水質，4日邀立委蘇治芬舉辦記者會，要求風電公司必需做好配套措施，否則一旦影響漁民生計，勢必引發抗議。

達德允能風力發電在口湖地區進行離岸風電工程，口湖鄉8大養殖區漁民擔心施工期間造成海水泥沙混濁，影響統籌供應系統的海水水質，4日由立委蘇治芬邀集口湖鄉長林哲凌、養殖漁民、允能公司代表在雲林縣養殖漁業發展協會展開協商。

允能公司資深經理林國基表示，風場範圍內有12處海域水質調查，基樁施工方式採用打擊式壓入海床，對水體只會有些微擾動，打樁噪音或震動傳遞對岸上影響可視為環境背景值，不致於影響文蛤養殖。

漁民林水清說，希望允能公司邀8大養殖區各區辦理說明會，雖然允能公司說風機打樁造成的噪音不會影響文蛤生長，但文蛤受到外在一點刺激就會咬舌，希望允能可以持續監測海洋懸浮物狀況。

漁業署副署長王正芳說，雲林沿海有8大養殖區，政府要顧慮到漁民的擔憂，允能公司需提出有公信力的懸浮微粒、噪音監測等相關資料，才能讓漁民不用擔心受怕。

立委蘇治芬說，此次會議要求達德公司與8大養殖專區每一個專區做說明，務必要讓漁民了解相關內容，並與養殖專區共同討論16個水質監測點位置，由口湖鄉公所來提報監測計畫以及遴選第3方公正單位，做好配套措施才能創造雙贏。

(中時 )