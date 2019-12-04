陝西省考古研究院4日表示，研究團隊的考古人員在秦都咸陽城核心保護區發現石鎧甲製作遺存遺跡，其某些特徵與秦始皇陵出土石鎧甲完全一致，也間接證實秦始皇陵陪葬用品的範圍又更加廣大了。

陝西省考古研究院研究員許衛紅介紹，1998年秦始皇陵發現石鎧甲陪葬坑，出土了大批石質鎧甲和兜鍪，2001年考古工作者在陵園北部約4.5公里處的新豐鎮長條村，發現了一眼秦代廢棄水井，首次明確了石鎧甲的生產地，2019年7月，在距離秦始皇陵園約40公里的秦咸陽城遺址核心區，類似遺存再次出現。

新發現的石鎧甲製作地點位於陝西西咸新區秦漢新城窯店鎮。以往考古已經確認此地區分佈有大型高等級建築三十餘處，其中包括有歷代秦王和秦始皇處理政務的鹹陽宮及官署手工業生產和物資存儲的府庫。

此次發現範圍約有百餘平方公尺，其中發現了灰坑、房址、水溝、磨製石片形成的粉末堆等遺跡，出土了大量有關鎧甲製作遺物。其中包括石料、坯料、廢品和打琢的碎渣以及編聯所用的銅條、鉛條，此外還有鐵錐、鑽、刀、磨石等工具。

大路專家表示，此次發現連接了秦始皇生與死的階段，擴大了秦始皇陵陪葬用品的來源地，同時更豐富了秦都咸陽城的內涵，突破了對該區域遺址屬性的認識，為研究秦都咸陽城渭河以北的功能提供了新材料。

(旺報 )