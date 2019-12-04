71歲段先生因攝護腺肥大，入冬後氣溫降低排尿更顯不順，經北港媽祖醫院檢查，發現攝護腺腫大達一般人的3倍，因患者有糖尿病與呼吸系統病史，院方施以安全性較高的多波段雷射攝護腺剜除手術，術後恢復時間短，患者感謝院方的用心，4日到院獻花表達感謝之意。
中國醫藥大學附設北港媽祖醫院排尿中心主任鄒頡龍醫師表示，攝護腺肥大是中老年男性經常有的困擾，50歲男性大約一半、80歲超過90％有攝護腺肥大。常見的症狀是小便變細、排尿困難、頻尿及夜尿，若不多加注意，甚至會造成尿滯留需放導尿管。
鄒頡龍說許多男性以為排尿速度變慢、排尿困難是老化正常現象，但需要注意的是攝護腺肥大造成的慢性阻塞，可能造成膀胱功能退化，等到出現嚴重頻尿甚至膀胱無力，屆時再接受手術效果就沒那麼顯著了。
攝護腺肥大初期可以接受藥物治療，若攝護腺過於肥大對藥物反應不理想，此時便要考慮進行手術將肥大的攝護腺切除，最新的多波段雷射攝護腺雷射治療方式出血少，復發機會也會降低。
院長吳錫金提醒許多原本就有攝護腺肥大困擾的年長男性，可能感覺到排尿困難越來越明顯，尤其冬季是攝護腺肥大引發排尿困難好發的季節，因天氣冷交感神經作用增強，排尿更加困難，建議有排尿困難的年長男性盡早至泌尿專科醫師門診評估，才能避免不必要的後遺症。
(中時 )
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