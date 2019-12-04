多次入圍金鐘獎的三立《型男大主廚》邁向15周年，主持人除了曾國城、五熊，最近又添生力軍，卓文萱正式加入主持陣容。與高以翔同屬傑星傳播藝人，也有私交的曾國城今（4日）出席記者會被問到此事時表示，接到消息的第一反應，「就是沒有反應、無法反應。少說愣個10秒、8秒，不相信自己看到、聽到了什麼，還以為是節目宣傳，根本無法反應，很多人都無法反應！真的太意外，生命太脆弱了！」

曾國城原表示有空就會去參加告別式，後來發現告別式是15日，他當天剛好有工作，可能會提前去靈堂致哀。他回想與高以翔因為同門有很多共同回憶，過年時會一起玩、一塊射龍門，也常一起打籃球，曾一起出過多次出外景。他回憶，印象最深的一次，是兩人曾一起去一個小學錄網路節目，全班十幾個小學生每個人都有一台照相機，每一個人都會攝影，當時兩人還一起做披薩給孩子們吃，留下許多共同回憶。他說：「高以翔最愛的就是攝影和打碟（當DJ）！我吃飯一定要有台喇叭播放自己喜歡的音樂，他則靠自己打碟，都是放自己的音樂，做DJ做的事」。

對於藝人的職業風險，曾國城說，每個行業都辛苦，「我們多一點辛苦的地方是，我們沒有職務代理人，我們受傷、生病了就不能上節目，沒有人可以代理。像阿基師現在還騎摩托車，肉包鐵的，我們都替他擔心，安全誰能擔保？」語畢，他忍不住開玩笑說：「所以我們節目一下子增加這麼多主持人，是否為了以備不時之需？」

被問入行多年，是否曾在工作時經歷什麼危險狀況，他說，演員最常聽到的，就是拍戲無法好好睡覺，或是天候因素，例如冬天拍夏天的戲、夏天拍冬天的戲， 沒睡覺會發生什麼事真的很難說。他回憶當年拍《台灣靈異事件》第一單元的最後一場殺青戲，剛好是在除夕前一天，當天下著大雷雨，又遇到寒流來襲，僅6、8度左右，他被綁在橋墩上，噴水車一直朝身上淋雨，雖然旁邊起一堆火，不管身上穿幾件防寒衣、怎麼喝薑湯都沒有用，「結果重感冒，過年躺了3天！」

很多人覺得他身兼多職似乎有過勞之虞，他坦言這些年也有覺得快不行的時候，「真的是蠟燭幾頭燒，我們同時是人家的老公、兒子、父親等很多身份，有很多人必須照顧關心，又想做很多事，舞台劇、綜藝、戲劇、副業，還有朋友要經營，難免有心力交瘁的時候，但只能把握時間休息，有好的健康底子才能耐操一點，健康還是最重要的底藴。」

《型男大主廚》在原主持人曾國城、五熊，以及班底阿基師、詹姆士之外，宣布增加主持新血卓文萱。（三立提供）

阿基師至今仍在騎摩托車趕通告、活動，阿基師說，只要自己小心就好，平常在廚房都有很多危險，例如大鍋湯，只要腳跟一滑，半身就沒有了，所以只能不斷提醒自己要注意，做這行，說安全也是安全，說不安全也是，工作中一定要精神集中，平常開玩笑歸開玩笑，但工作進行中一定要集中注意力、把可能的危險傷害降到最少。

至於騎摩托車，他覺得趕場很方便，經紀公司老闆總是叫他去買車，「我寧可他現金給我！買台車找停車都困擾。騎機車頂多停不對地方被吊走，但工作還是可以完成。摩托車一路陪著我成長，是為我生活起居帶來許多方便的交通工具，我上一台車騎20幾年，是因為政府一直叫我們淘汰掉舊的，才會換新車。結果竟然都沒有摩托車找我代言」。

(中時 )