雲林縣勞工界4日在國民黨縣黨部成立「總統候選人韓國瑜、立委候選人張嘉郡、謝淑亞雲林縣勞工後援會」，氣氛相當熱烈。（周麗蘭攝）

雲林縣勞工界4日在國民黨縣黨部成立「總統候選人韓國瑜、立委候選人張嘉郡、謝淑亞雲林縣勞工後援會」，全國勞工後援會總會長侯彩鳳授戰旗給由雲林勞工後援會長陳錦煌，韓國瑜小舅子縣議員李明哲、立委候選人張嘉郡及謝淑亞都出席，勞工各界幹部代表擠爆會場，氣氛相當熱烈。

縣長張麗善、雲林農田水利會長林文瑞都出席後援會，縣黨部主委許宇甄、張嘉郡、謝淑亞分別致詞懇託，支持者揮舞小國旗，凍蒜、加油聲不絕於耳，士氣高昂，展現全力相挺的決心。

侯彩鳳表示，韓國瑜最了解基層庶民的心聲及地方建設需求，是兩岸和平發展的希望、國家邁向富強均富的寄託。張嘉郡、謝淑亞的政治歷練豐富、了解基層心聲，在專業領域都有豐碩成果，一定能在立法院為雲林爭取更多資源。大家一定要全力支持。

侯彩鳳致贈吉祥物「好彩頭」，由雲林縣議員李明哲代表接受，陳錦煌分別致贈張嘉郡、謝淑亞「包粽」。

雲林縣總工會理事長陳錦煌說，韓國瑜在北農任內表現可圈可點，民進黨為打擊他，結果都是清清白白，可見韓國瑜是清廉又有能力的人，他又是雲林的女婿，大家全力支持韓國瑜當選總統，讓韓國瑜來照顧雲林。

陳錦煌表示，張嘉郡積極爭取讓高鐵雲林站在4年前啟用，帶動雲林觀光人潮，也讓在外地拚的勞工縮短返鄉距離，帶動雲林產業發展；謝淑亞在古坑鄉長與斗六市長任內，更讓地方產業發光發亮，許多廠商來雲林設廠投資，增加就業人口，讓雲林子弟能留在地方發展，是優秀的產業推廣人才。

(中時 )