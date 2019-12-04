網友發現Rain意外公開妻女合影。（圖／翻攝自rain_oppa IG）

Rain過去只PO過大女兒襪子照。（圖／翻攝自rain_oppa IG）

在 Instagram 查看這則貼文 #backtothebasic#withgold RAIN♥（@rain_oppa）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 3 日 上午 6:19 張貼

韓國第一天然美女金泰希和天王Rain結婚兩年，同年生下長女，今年9月又迎來二女兒，夫妻倆婚後一直非常低調，上月底Rain難得放閃，裝不熟讚老婆照片說：「那個女演員是誰，真漂亮」。昨(3日)Rain在IG秀球鞋，眼尖網友發現金泰希和大女兒首度同框入鏡，母女倆躲在一旁，等Rain拍好照片，模樣可愛。

今年6月媒體報導，Rain為了家人和事業，砸下6千多萬到LA置產，隔月網上傳出兩人當時結婚從未曝光的甜蜜照片，9月兩人誕下二女兒，晉升為一家四口，上月公司證實金泰希即將復出，睽違5年將回歸電視劇演員，確認接拍《再見，媽媽》，金泰希也鬆口心情興奮緊張。

今年2月Rain上節目《認識的哥哥》，被眾人調侃當年隱瞞婚訊，婚後也不提金泰希，虧他裝「假單身漢」，Rain則說不是刻意不提，只是想保護愛妻，怕家庭生活被惡意利用，「很珍惜她，所以才想這麼做」。

而為了幫愛妻應援，很少公開談論家庭的Rain上月罕見放閃，在經紀人所分享的金泰希照片留言：「真漂亮」。昨Rain分享新球鞋照片，除了可見家中豪宅布置，其中一張照片還可見金泰希和兩人所生的大女兒，一人躲在牆邊、一人好奇望著Rain，模樣溫馨逗趣，而Rain過去只分享過大女兒的襪子照片，這次難得公開妻女照片，粉絲也獻上祝福。

(中時電子報)