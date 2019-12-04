型男主廚廣宏一秀出用釋迦調成的沾醬，搭配烏魚子，口感毫無違和。（莊哲權攝）

型男主廚廣宏一秀出用釋迦調成的沾醬，搭配烏魚子，口感毫無違和。（莊哲權攝）

當釋迦遇上烏魚子，會迸出什麼樣的火花？型男主廚「廣宏一」，幫助街友吃尾牙義賣募款，4日應創世基金會之邀，以台東在地的釋迦為沾醬，搭配烏魚子與山豬肉，特殊的料理組合，口感毫無違和，他說，這世界不一定完美，但用愛做出來的料理，一定特別美味。

清朝皇族後裔廣宏一，4日上午現身台東市公所，在主持人秀秀協助下，端出用烏魚子炒出的香噴噴的黃金炒飯，市長張國洲嘗過後直說讚。

廣宏一還透露了1個「小撇步」，用台東在地的釋迦加上無鹽奶油、黑胡椒調配成獨有的釋迦沾醬，如果要升級版，還可加入生蛋黃攪拌，用來沾烏魚子或山豬肉，超搭的口感，令人食指大動。

廣宏一說，台東是個很融合的地方，有山有水有各種族群，所以這次幫創世端出這2道料理，也結合了日式、西式，希望這樣的料理能讓台東走上國際舞台。

歲末寒冬，「寒士吃飽30尾牙」將於明年1月19日全台同步舉辦，台東場將在台東東糖會館席開80桌，創世台東院4日啟動寒冬募款，與在地農民合作，義賣台東釋迦及烏魚子禮盒，透過廣宏一巧手料理「愛的美食」，呼籲全台愛心民眾熱烈響應，給植物人及窮人1分愛的祝福。

劃撥帳號：50173235，戶名：創世基金會，備註：尾牙小組。認助專線：(089)220-848。

廣宏一愛心料理。（莊哲權攝）

(中時 )