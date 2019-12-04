大陸南京大屠殺遇難同胞紀念館4日表示，據倖存者後代調查資訊顯示，截至目前登記的倖存者僅存80人，最有福氣的倖存者是95歲的巫吉英，已「五代同堂」。

近年來，紀念館的倖存者照片牆上，一個個燈箱接連熄滅，年邁的老人陸續離世，為了讓世人銘記歷史，今年4月5日，紀念館啟動了「南京大屠殺倖存者後代傳承記憶行動」，對倖存者群體進行一次大普查，希望尋找到更多後人，將傳承南京大屠殺歷史記憶的接力棒傳遞下去。

調查組由南京師範大學學生、紀念館工作人員、社會誌願者等130餘人組成，分成41組。截至今年11月，共收集82位倖存者家庭的761位倖存者後代信息，並製作了倖存者後代家譜。

紀念館文物部負責人艾德林介紹，調查結果顯示，倖存者後代中男女比例基本持平，男性略多，36歲至60歲居多，為246人；最有福氣的倖存者是「五代同堂」的巫吉英，她出生於1924年6月15日，今年95歲，她的曾曾孫子於2016年8月出生。

據了解，受訪倖存者後代中有399人有意願參加倖存者後代傳承記憶行動，其中有的人已撰文著書、報告演講、赴日證言。

南京大屠殺遇難同胞紀念館館長張建軍說，自南京大屠殺倖存者後代傳承記憶行動啟動以來，先後組織204人次的倖存者及後代參加各類活動31場次，與來自大陸、日本、美國等20餘個國家和地區的參觀者交流。

(旺報 )