竹山高中美術班學生，彩繪公共空間，美化環境受肯定。（竹山高中提供／廖志晃南投傳真）

竹山高中美術班學生，彩繪公共空間，美化環境。（竹山高中提供／廖志晃南投傳真）

竹山高中美術班學生，彩繪公共空間，美化環境。（竹山高中提供／廖志晃南投傳真）

竹山高中美術班在老師張巧靜帶領下，學以致用彩繪公共空間，包括東埔蚋溪木屐寮生態園區、三元宮壁畫、集集特有生物研究保育中心等，美化環境也與社區交流互動，榮獲教育部學校特色圖文徵選「優等」獎。

竹山高中校長陳漢銘指出，美術班學生參與三元宮彩繪慚愧祖師的故事，從構圖到完成壁畫，利用課餘及空堂，花了1個月的時間，過程中也了解到祖師公的信仰和先民墾荒有密切的關係，對竹山、鹿谷地區的開發歷史，有更進一步的認識；壁畫完成後，周邊的商家都覺得壁畫為街景增添色彩及亮點。

靈魂人物張巧靜老師，也是竹山高中美術班的校友，她認為大型壁畫能讓學生走出去與民眾接觸，運用課堂所學的專業知識，深入了解壁畫傳達的故事及意涵，結合社區資源，從發想、構圖、與案主溝通、修改、定稿草圖、施作到壁畫完成，過程中有討論、衝突、徵詢專家及意見整合，與108課綱重視跨領域、實作、合作互動，及社區服務的學習方式很契合。

集集特有生物研究保育中心彩繪案，首先中心人員到校為師生講解里山生態環境，所要傳達的「生態、生產、生活」人與生態和諧共存、永續發展的理念，師生構圖時，決定以Q版趣味的方式來表達動物的特徵，經過內部討論、表決，選出70餘幅草圖，美術班師生10餘人，利用4個周末，完成無障礙坡道牆面彩繪，可愛的造型，吸引遊客駐足欣賞。

陳漢銘表示，美術班在張巧靜的努力下，已逐漸從傳統及既有的基礎上，藉由服務社區的牆面彩繪創作，建立自己的特色，牆面彩繪的大型創作，需要團隊分工合作，更需要有外部的資源，因此，作畫不再只是個人的事，從構思、執行到完成，團隊內部必須互動，與外界溝通協調，跨領域、實作的教學模式，應用知識技巧、表現情意態度及追求互動共好，體現108課綱素養培養的教學理念，也因為壁畫彩繪的豐富故事性，而榮獲教育部學校特色圖文徵選活動「優等」，希望未來有更多「碰」壁的機會，讓彩繪壁畫的故事繼續。

(中時 )