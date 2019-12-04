新北市三重區三安里六張街長期飄散惡臭，影響居民生活，三重區公所派遣清潔隊員清理時，台電電纜線阻礙溝渠清潔，新北市議員李翁月娥4日辦理會勘。（戴上容攝）

新北市三重區三安里六張街長期飄散惡臭，影響居民生活，三重區公所派遣清潔隊員清理時，台電電纜線阻礙溝渠清潔。新北市議員李翁月娥4日會勘，三重區公所表示，台電公司將配合水溝清疏工程，預計月底前完工，另發現路面不平問題將再研議，還給市民完善的生活環境。

三重區三安里六張街老舊社區巷弄窄小，水溝年久失修，散發惡臭，嚴重影響住戶生活。蔡政宗里長表示，六張街21年來從未翻修，早期施作的水溝有深度不夠問題，先前清潔隊員清潔時表示，因台電電纜線跨過水溝內，造成兩側水溝長時間阻塞不通，致使淤泥淤積無法清理，此外年久失修的六張街路面老舊致使路面多處坑洞。

李翁月娥4日上午會同台電公司、三重區公所工務課、三安里長蔡政宗聯合會勘，三重區公所表示，除非將電纜埋進水溝底，使器具得以伸入溝內清除污泥，才可清潔解決惡臭問題；台灣電力公司對此回應，配合公所施工，會將電纜埋進更深地底。

三重區公所表示，會先施作單側門號水溝，另加深溝底讓排水流暢，年底前會完成兩側水溝堵塞問題；至於路面坑洞不平問題，因年底經費不足將另行研議。

(中時 )