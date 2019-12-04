立委蘇治芬爭取開闢台78甲線、連絡雲林和嘉義的朝聖大橋元長崙子橋改建，交通部長林佳龍4日南下勘察，表示已補助雲林縣府評估前案適合路線，後案會在最短時間內動工，讓鄉親和信徒有便捷與安全的路及橋梁。

蘇治芬表示，地方殷盼台78甲線闢建活絡地方觀光。元長鄉長李明明、鄉代會主席李宗懋也說，地方盼了很久，希望台19線拓寬接台78線。

雲林縣元長鄉崙子橋是雲嘉兩縣重要連絡道，也是每年大甲媽遶境的朝聖大橋，橋齡高且狹窄破損，交通部長林佳龍實勘，將在最短時間改建。（許素惠攝）

林佳龍指出，交通部已補助雲林縣府進行台19線拓寬可行性評估及初步計畫，高架快速道路工程共143.9億元，將元長到北港的台19線高架化，並可銜接台78線，讓交通更安全便利。

崙子橋是連結雲嘉的重要橋梁，但橋齡老，橋身破損不堪又狹窄，李明明表示，橋上若有車輛經過，橋身的碎石碎水泥就掉落，危及橋下耕作農民安全。

蘇治芬指出，崙子橋是大甲媽祖遶境的必經橋梁，目前橋寬只有6、7公尺，每年數萬隨香信眾擠暴橋面，平日車流也多，又無人行道，對鄉民非常危險，改建總經費高達7.26億，希望中央補助減輕縣府負擔。

交通部長林佳龍（前中）至雲林縣由立委蘇治芬（左）陪同勘察台19線高架改善等，元長鄉長南村長李友（前右）建議一起改善地方淹水問題。（許素惠攝）

林佳龍強調，鄉親的需求中央一定全力支持，7.26億經費預計由水利署「河川治理計畫」補助2.39億元，公路總局「生活圈計畫」補助3.52億元，餘由雲嘉縣府協調分配比例。

(中時 )