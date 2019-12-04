民進黨今啟動行動中常會，首站到彰化舉行，「卡神」楊蕙如遭檢調查出在網路上操縱輿論遭起訴。民進黨主席卓榮泰今受訪坦承，「楊蕙如確實還是民進黨員」。

不過他強調，但這是楊蕙如的個人行為跟黨部無關，自己也沒有跟楊蕙如有互動。楊是否有黨紀處理？由台北市黨部處理。

被問到有沒有跟楊蕙如互動過？卓榮泰表示，自己跟她沒有互動，也不了解楊蕙如做了哪些攻擊，民進黨3日的說明就代表民進黨現在的態度。

對於楊蕙如事件是否影響民進黨選情，卓榮泰說，這是兩天前發生起案件，國民黨不分區名單後勁還是很強，但是往後民進黨自己不能犯錯，整起事件目前還在整個觀察當中。司法趕緊去做程序，對選舉目前看不出有什麼影響。

被問到，民進黨初選期間，不少參選初選者都曾遭網軍攻擊，被問到黨中央是否會主動調查？羅文嘉表示，選舉剩下三十幾天，區域立委第一線都在面對面廝殺，黨的戰力已經都是下到第一線，當然政論節目議題，民進黨還是會注意。

民進黨日前聲明，楊蕙如案與民主進步黨毫無關係。也譴責國民黨蓄意將此事與民進黨粗糙連結。

民進黨說，民進黨嚴正反對製造及散播任何假訊息。我們日前也針對假訊息對本黨的攻擊事件，持續採取法律行動。今日更進一步召開記者宣示決心，絕不縱容任何造謠抹黑。因此，有關楊蕙如等人的司法案件，本黨全力支持司法單位的偵辦調查，希望司法能儘速查明全案真相，相關當事人如有涉違法情事也應負起法律責任。

(中時 )