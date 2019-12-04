國民黨總統參選人韓國瑜痛批網軍傷害民主，呼籲執政黨說清楚，小英發言人阮昭雄今天表示，此案已進入司法程序，我們尊重司法調查。但還原關西機場案，包括國際媒體的調查都確定是來自境外假訊息所造成的莫大遺憾，我們都應記取這個沈痛的教訓。

阮昭雄也提醒韓國瑜，「當一隻手指指著別人，別忘了有四隻手指指著自己」。他說，天下雜誌今年1月即就PTT上1萬6千筆資料分析指出，明顯有特定帳號在去年選前三個月密集發布貼文挺韓國瑜。

不只國內媒體，他說，美國權威期刊《外交政策》（Foreign Policy）也在今年6月指出，韓國瑜去年高雄市長選舉期間，疑有中國網軍成立粉絲團，助長了韓市長在去年九合一選舉期間的聲勢。韓的「網軍」疑慮困擾台灣社會多時，「韓市長從未解釋清楚，請問韓市長，這是默認？是逃避？還是有不能說出的真相？」

至於韓國瑜有關「網路霸凌」的言論，阮昭雄以去年高雄市長選舉，綠委邱議瑩批韓「陪睡說」，臉書遭痛罵等為例，強調這種網路霸凌的行為，相信國民黨人應該也心有戚戚焉，徐巧芯議員、蔣萬安委員，甚至韓現在的發言人葉元之議員，也曾經因為形容韓粉是「烏合之眾」，遭到網路霸凌。

對於韓國瑜說自己是假訊息的受害者，阮昭雄認為，這「根本是說笑了」。相信社會各界也很清楚，是哪一個政黨，哪一個陣營、哪一個候選人不斷在製造錯假訊息，從去年高雄市長選舉電視政見辯論會的耳機事件、護唇膏事件，都有大量帳號帶網路風向的痕跡，之前韓市長指控的追蹤器，還介於有跟沒有之間。

他說，大家對去年捏造蔡總統在忠烈祠吐口水的惡質謠言應該都還記憶猶新，也看到執政團隊是如何疲於奔命在澄清錯假訊息。

對於韓國瑜臉書指蔡英文總統面對媒體詢問時支支吾吾，阮昭雄也提醒韓國瑜，「這些是忘記了？還是害怕想起來？」當媒體詢問中國有沒有介入選舉時，韓跳針反問「你是哪一家媒體？」媒體問及7200萬豪宅案時，韓只以「謝謝」帶過。

他說，韓市長和他的團隊，面對每一項爭議問題時，不是問記者是哪家媒體，就是不願意講，不然就只是迴避，甚至扯謊，這就是最心虛，沒有之一。「凡走過必留下痕跡」，韓市長的道貌岸然，其實是對韓市長的最大諷刺。

(中時 )