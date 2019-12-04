高雄警方在屏東破獲1個網路簽賭機房，當場逮獲8名台灣籍幹部，以及12名成員都是越南籍，且多數是逃逸移工；據了解，移工上網分飾多重角色，招攬越南當地民眾簽賭，初步清查簽賭金額約35億多越南盾，約合台幣500多萬，全案移送屏東地檢署偵辦。

高市刑大偵7隊今年9月接獲線報，有跨國賭博網站據點藏身屏東縣車城鄉，租整棟透天厝當網站機房，經蒐證、追查後，掌握確切犯罪資訊，會同屏東警方和移民署屏東專勤隊等，在上月19日下午4時許突襲攻堅，當場台、越南男女共20人，其中越南籍的有12人，就有10人是逃逸移工，1人是來台工作的移工，另1人是來台唸書的學生。

這些越南人中，有已取得居留的陳姓越籍女子，但因涉偽造文書案，去年由高雄地檢署發布通緝，另名林姓越籍男子是來台念大學的交換學生，但他被招攬吸收進入集團，已經棄學，並逾期居留。

據了解，該機房是由23歲的林男負責管控機房，招攬越籍移工，在不少越南人常用的App聊天室及臉書設假帳號，以1人分飾多個男女角色方式，佯稱這個賭博網站容易贏錢，取信上網聊天的人，拉攏越南人上線賭運動彩、百家樂和21點等賭博遊戲

警方現場起獲電腦主機32台、電腦螢幕68台和贓款18萬多元，另查扣教戰手冊和電子帳冊等物；該處機房幕後有金主挹注資金，目前仍在追緝中，至於機房內落網的人，訊後依賭博罪移送屏東地檢署，逃逸移工則送交移民署高雄專勤隊收容等待遣返。

(中時 )