台東縣政府連結業者與農民，推動「智慧農產經濟示範服務計畫」4日正式啟動。（莊哲權攝）

用手機也可耕作！台東縣政府連結農民與業界，導入智慧農業應用，利用大數據及專業團隊，從種植、摘採、包裝、加工及打造品牌行銷連成一貫，而且農民只要透過手機，就能監測自己農田的需求，落實台東六級智能產業，提高經濟產值。

台東縣政府獲經濟部工業局合作，與富鴻網公司推動「台東縣智慧農產經濟示範服務計畫」，今天啟動，將輔導印加果、黑米、紅藜及有機綠茶等在地農業導入智慧農業應用，打造共創、共建、共享的農業示範經濟生態系。

縣長饒慶鈴表示，台東縣政府近年來積極推動智慧農業4.0，將科技導入農耕中，該計畫運用物聯網及大數據的概念與技術，蒐集溫溼度、光度、土壤濕度等環境數據，農民透過手機監控管理自己的農地。

饒慶鈴指出，這套智慧農業的運用，可減少不確定性風險，穩定農民收入、減輕作業負擔、降低人力需求、建立更有效率的經營管理模式，同時也導入農產生產追溯認證，增加農產品經濟價值。

國際發展及計畫處長余明勳說明，極端氣候造成農產失衡，及人力、創新、國際化能力不足，閒置土地太多欠整合等等，都是農業面臨的問題，未來在台東的示範服務如果成功，可透過農會鼓勵所有的小農參與此平台，整合生產、加工到行銷，打造「台東品牌」的六級產業。

(中時 )