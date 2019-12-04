法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前一句「北約正在腦死」的說法，引發馬克宏、美國總統川普、土耳其總統艾爾多安等三大巨頭政治口水戰，從11月初持續延燒到正在英國倫敦舉行的北約70周年峰會。

美國總統川普與法國總統馬克宏3日在倫敦北約峰會舉行記者會，會上火藥味十足。

法國總統馬克宏在11月7日發行的《經濟學人》（The Economist）週刊專訪中形容「北約正在腦死」，抨擊川普擅自決定撤軍敘利亞北部，另一北約盟國土耳其趁勢在該地區發動侵略行動，攻擊協助盟國攻打伊斯蘭國（Islamic State，IS）的盟友庫德族民兵，讓北約盟國互相協調、團結對抗俄羅斯及大陸的努力白費。馬克宏的說法引發各成員國譁然，讓3、4日在倫敦舉行的北大西洋公約組織（NATO）高峰會初登場便火藥味十足。

綜合英國廣播公司（BBC）、英國《衛報》（The Guardian）報導，川普3日與北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）會面時抨擊馬克宏的北約腦死論「非常侮辱」、「令人作嘔」。儘管遭川普抨擊非常不尊重，更被狠酸「法國失業率超高」、「沒人比法國更需要北約」，昨日馬克宏與川普共同召開記者會時仍不假辭色，重申「我仍堅持我的評論。」

馬克宏昨日也再次強調，由於土耳其入侵，伊斯蘭國將會回歸敘利亞。他說和土耳其對於恐怖主義的定義並不一致，「當我看著土耳其攻打那些和我們並肩作戰、對抗伊斯蘭國的盟軍，有時他們甚至和伊斯蘭國代理人合作，土耳其必須終結對這些團體模稜兩可的態度。」

馬克宏與川普的一對一會面上還有個尷尬插曲，川普開玩笑提議讓法國回收部分IS戰士，遭到馬克宏冷臉回應。川普說，「你想要一些不錯的IS戰士嗎？你想要的都可以盡量帶走」，不過馬克宏似乎不覺得這番話有趣，正色回應，「讓我們認真點，只有少部分IS戰士來自歐洲，而我們的首要目標應該是剷除這個恐怖組織。」川普隨後回擊，「這就是為什麼他是一個偉大的政治人物，這是至今我所聽過最厲害的答非所問之一。」

此次峰會上，馬克宏與土耳其總統艾爾多安的互動也令人關注，路透社先前報導，回擊馬克宏的腦死說，艾爾多安峰會前曾痛批馬克宏才是真的腦死，他說，「我現在對馬克宏說，而我在北約也會再說一次，你應該先檢查自己是否腦死了，我這些話只適用於像你這樣處於腦死狀態的人。」痛罵馬克宏對北約的認知「既病態又膚淺」。此番話激怒法國，法國外交部隨後召見土耳其駐巴黎大使表達抗議。

(中時電子報)