有位民眾發現自己的汽車出了「異狀」，每當他開車時常在催油門時不時會莫名爆衝，且這情況頻繁發生，這令他相當懊惱。於是去給車行檢修，師傅在檢查時發現，果然存有爆衝問題，但這問題則與車主車底下的秘密有重大關係。

這名汽車維修師傅因為客人向他表明，愛車常莫名爆衝，一直找不出原因，想來檢查看看，究竟有何毛病。不料沒出多久，這名師傅就發現了油門爆衝的秘密，其結果令他相當傻眼。他到《爆怨公社》上表示，「身為一個技師，當客人說車會爆衝…你先把兩層腳踏墊給我拿起來！」

原來，油門爆衝原因不是車子出了什麼毛病，而是車主太「天兵」。他在駕駛座底部踏腳墊上，額外又墊了兩層上去，使油門常被堆疊的踏腳墊影響，導致卡住而發生爆衝。維修師傅也只好搖搖頭，並錄下他發現客人車子爆衝秘密瞬間的心情，大方地送上一個「凸」。擺明在想，車子的毛病都能夠維修好，但人腦不行阿！

網友看了這位客人的天兵行為也是無奈，紛紛挺維修師的「中指」比得不是沒有原因。並打趣道「為啥要墊2層？月經來血量多也不用墊2層」、「車子會爆衝，人腦是關鍵」、「這是什麼天才行為」。另外網友指出，真的有許多事故發生，都是因為踏腳墊打滑，造成油門爆衝，呼籲汽車駕駛不要墊踏腳墊，如果嫌原廠不夠舒適，也要換掉而非「往上疊」。

(中時電子報)