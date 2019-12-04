2019台南購物節大新營嘉年華12月7、8日將在新營民權路封街舉辦，邀請130家知名人氣店家設攤參展，參展廠商更捐贈上百件商品進行愛心競標義賣，所得將捐給北台南家扶中心及華山基金會，台南市長黃偉哲出席4日活動記者會，與廚師現場示範料理，大推新營在地美食，他也透露荷蘭達人秀冠軍Martin Hurkens屆時將在新營開唱，可望吸引人潮，歡迎大家前來逛街血拚。

這項活動在民權路封街舉辦，從三民路口到民治路口有超過百家攤位，包含台南百家好店參展、新營店家歡樂GO、公益競標愛心義賣、親子DIY、大新營小旅行、防災宣導闖關遊戲、街頭實境秀及摸彩券加值送等主題，相當豐富。

台南市政府經濟發展局指出，活動並和新營在地店家結合，在12月1日至8日只要到活動特約商店消費，就可獲得摸彩券，有機會抽到電視、洗衣機、腳踏車等獎品，特約商店中還有新營區8家人氣餐廳，上午特別安排廚師在記者會現場下廚，市長黃偉哲在旁擔任助手，宣傳在地美食。

黃偉哲說，新營購物嘉年華有130個攤位讓遊客來逛，將帶來人潮，應該一年辦個3次也不為過，而鄰近的鹽水區現在有月之美術館活動，以及陸續登場的月津港燈節、鹽水蜂炮，一直到農曆春節後，整個大新營地區都會很熱鬧。

經發局預估此次活動可望為大新營地區吸引超過4萬5000人次造訪、促進約新台幣2200萬元商機，帶動地方經濟與觀光，並提升大新營地區的知名度。

(中時 )