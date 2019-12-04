民進黨黨同伐異雙重標準做法，在這次總統選舉表現更加極端。其中，縱容網軍在網路攻擊對手不遺餘力，前駐大阪辦事處處長蘇啟誠輕生案，台北地檢署查出「卡神」楊蕙如涉以每月1萬元代價養網軍帶風向攻擊蘇，事件曝光引發各界反彈。對此，台北市議員羅智強痛心表示，只要民進黨執政，我們每一個人，都可能是下一個蘇啟誠！

羅智強在臉書表示，民進黨最討厭別人說他們的家人。但說起別人的家人，則是天經地義，理所當然。台灣社會不檢驗蔡英文家族的投資行為，不檢驗蔡英文父親的違法墓園，綠營卻用苛薄，來回報台灣社會的厚道。

對民進黨雙重標準做法，羅智強發出警訊：只要民進黨執政，我們每一個人，都可能是下一個蘇啟誠！網友亦呼應表示：「超級兩套標準…超可惡，牠們的臉皮比地球的直徑還厚」、「凡走過必留下痕跡。我們就慢慢的檢驗一下吧。見不得光的可多呢！」、「自己鬍子都沒刮乾淨，還是臉說別人~」、「敗壞的選舉風氣，公平正義在哪？」。

(中時電子報)