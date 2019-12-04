以「全球華人價值內容平台」為願景、涵蓋金融、科技、內容的平台「大師鏈」，4日舉行記者會宣布取得國際資金支持，將布局全球華人、進軍大陸市場，成為第一個以區塊鏈核心技術，串流大師、內容、生態圈的媒體內容平台，趕上分享世界經濟風口浪尖，立足兩岸服務全球華人，記者會上也舉行大師鏈與華斯達克集團的簽約儀式。

「大師鏈」今年4月正式對全球上線，經半年努力，正式落地北京核心地段，開啟五年計畫，完成台灣、北京、上海、東南亞等全球華人布局，與集團IPO上市目標

(中時 )