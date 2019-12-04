「全球華人價值內容平台」大師鏈將進軍大陸 18:112019/12/04 中時 張鎧乙 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大師鏈》4日召開記者會，宣布取得國際資金支持，進軍大陸市場，兩岸和平發展基金會董事長連戰等人出席。（張鎧乙攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 以「全球華人價值內容平台」為願景、涵蓋金融、科技、內容的平台「大師鏈」，4日舉行記者會宣布取得國際資金支持，將布局全球華人、進軍大陸市場，成為第一個以區塊鏈核心技術，串流大師、內容、生態圈的媒體內容平台，趕上分享世界經濟風口浪尖，立足兩岸服務全球華人，記者會上也舉行大師鏈與華斯達克集團的簽約儀式。 「大師鏈」今年4月正式對全球上線，經半年努力，正式落地北京核心地段，開啟五年計畫，完成台灣、北京、上海、東南亞等全球華人布局，與集團IPO上市目標 (中時 ) #全球 #內容 #大師 #全球華人 #華人 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020經濟三大不確定因素 貿戰、美大選、陸經濟 13:352019/12/02 財經 打造幸福有感企業 全球人壽榮獲國家職業安全衛生獎「勞動健康特別獎」 17:022019/12/02 生活 3大黑天鵝 影響明年金融市場 04:102019/12/03 焦點新聞 觀念平台－全球化正朝向反全球化擺盪？ 04:102019/12/03 產業特刊 M17集團與業界巨擘 共襄盛舉亞洲新媒體高峰會 13:042019/12/03 財經 明年經濟看壞 ECFA談判難迴避 04:092019/12/04 話題觀察 「全球華人價值內容平台」大師鏈將進軍大陸 15:092019/12/04 政治 大師鏈布局全球華人 進軍大陸市場 15:232019/12/04 財經 國寶級大師劉同仁 悠游藝海新書發表 16:362019/12/04 生活 大師鏈布局全球華人 進軍大陸市場 17:362019/12/04 財經 政治熱門新聞 蔡韓最新民調 網哀號：已經沒有東西能輸了！ - 政治 國安局硬上！派兩司機監控李佳芬 韓營傻眼 - 政治 不忍了？趙少康拍桌狂轟謝長廷15分鐘！ - 政治 最新民調出爐 看完韓支持度...網驚喊：贏了！ - 政治 9年前就知情？網曝高嘉瑜曾爆「楊拿民進黨很多錢！」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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