活絡台中市霧峰區經濟與觀光，霧峰區公所規畫闢建「望月峰－獻堂登山步道」，4日正式啟用。採緩坡道設計的步道入口處鄰近國家二級古蹟林家萊園、串聯中心瓏登山步道形成完整環狀路線，登上望月峰還可眺望中彰投地區夜景，預計將吸引大批登山群眾。

在明台高中舞龍舞獅表演中，「望月峰－獻堂登山步道」正式啟用，台中市長盧秀燕、明台高中董事長林芳媖及立委顏寬恒都到場見證歷史一刻。盧秀燕指出，此步道鄰近林獻堂博物館、霧峰老街及省諮議會等景點，盼民眾來此感受當地人文風情。

寬1.2公尺、長330公尺的「望月峰－獻堂登山步道」有特殊典故，公所指出，台灣議會之父林獻堂曾與梁啟超登到此步道最高點，當時梁啟超有感而發、詠嘆「望月峰頭白霧滋，南飛烏鵲怨無枝，不知消瘦姮娥影，還得娟娟似舊時」，決定以此命名。

步道周邊土地為霧峰林家所有，顏寬恒特別感謝林家提供土地。林芳媖則表示，望月峰觀光步道是林家花園12景之1，啟用後將有效提升當地觀光發展。

(中時 )