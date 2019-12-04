一大早看到彥秀姐充滿朝氣的跟大家問早、打招呼，讓這一天擁有滿滿的活力。

台北市第四選區立委候選人李彥秀從早上開始掃街拜票，中午開記者會，一直到晚上才有機會坐下來吃個飯。

每天不是深入大街小巷傾聽民意，就是為民喉舌，連在車上都要抓緊時間趕快準備。

除了長期關心港湖產業與發展，此次，更與中華人權協會共同舉辦記者會探討賦稅、勞工等等的人權議題。不但，在開立記者會前做了很多行前功課，前往記者會的途中，也是瘋狂讀資料、作筆記，敬業精神令人敬佩。不虧是專業又犀利問政的立委！難怪港湖的居民這麼的喜愛彥秀姐，在路上都可以聽到「李彥秀凍蒜！」「最傾聽民意的立委！」「真的苦民所苦，腳踏實地！」

專業又犀利的問政經驗，句句切中人權要點。

積極、認真、負責的彥秀姐，連助理都要分兩批，不然依照他高要求的標準還有快速又精準的做事效率，擔心大家會受不了。

天色都暗了，彥秀姐還沒吃飯，連小周末的禮拜五，也不忘關心內湖區的居民們！

終於有時間吃頓飯的彥秀姐偷偷爆老公料…

每天忙到翻的彥秀姐，其實也是職業婦女，不但24小時貢獻給港湖區的居民，連家裡的大小事，也通通都是彥秀姐的管轄範圍。彥秀姐偷偷爆料，老公是豬隊友、是大爺，連管教孩子都要用她的名義。連媽媽都抱不平：「你男人的工作也要做，女人的工作也要做，多重角色。」各位老公們可別當豬隊友呀！照顧孩子是父母雙方共同承擔的責任，互相扶持，才會讓家庭更幸福美滿。幸好最近，老公有幫彥秀姐分擔，小孩都是老公在顧，難怪彥秀姐雖然忙碌，看起來還是容光煥發，原來是幸福的樣子。

身為人母的彥秀姐，也因為如此，更能感同身受，家長們的養兒不易。

(中時電子報)