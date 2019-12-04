一名劉姓青年前天騎著電動機車至台3線102公里處時，發現電量耗盡，剛好頭份分局大河所佐警執勤經過見狀上前關心，得悉狀況後隨以巡邏車載送劉某到3公里外的電池更換站更換電池，讓劉某順利繼續未完行程。

頭份分局大河所員警發現劉姓青年電動機車沒電，載送劉某至電池站換電池。〔頭份分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

頭份分局大河所副所長羅經仁、警員沈春安，是在前天下午執行交通稽查勤務，行經台三線102公里處時，發現路旁停放1部電動機車，劉姓駕駛人在一旁神情焦急，警方上前關心，發現是劉某所騎電動機車電量耗盡，員警隨即以巡邏車載送劉某至三公里外的電池更換站，更換電池，劉某才順利繼續未完行程，對警方熱心助人精神表示感謝與讚賞。

頭份分局分局長邱紹雄表示，民眾在騎乘電動機車時應注意電量狀況，以免因電量耗盡而無法行駛，所幸大河所員警巡邏發現積極協助順利脫困，藉此呼籲民眾騎乘電動機車出遊前，應仔細檢查車況及搜集電池更換站相關資訊，以維護自身交通安全。

(中時 )