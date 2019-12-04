興華棒球隊勇奪「創見未來獎」，校長郭義騰（左）及特助羅百村（右）都稱讚。（廖素慧攝）

興華棒球隊以黑馬之姿勇奪「創見未來獎」，為校爭光。（廖素慧攝）

嘉義市興華中學首支棒球隊，在籃球場練棒球，球具、教練都向外校借，首次參加中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，從208支球隊中，以大黑馬之姿勇奪「創見未來獎」，振奮人心，11名球員都許願希望讓球隊繼續下去。

興華中學沒有操場，也沒有棒球隊，11名畢業自民生、中埔、民和、輔仁及興華國中部的學生，有人曾是體育班球員，有人喜歡打棒球，今年7月自組球隊，憑著熱情，報名參加中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，以23：1扣倒輔仁中學、17：0打敗和美高中，闖進64強，跌破大家的眼鏡。

中埔國中棒球隊出身的沈明澤說，他們為延續棒球的熱情，招募同好組球隊，利用午休時間在籃球場練傳接球，請中埔國中教練史瑋傑教球，並向中埔國中借球具，用自己打工賺的零用錢訂作球衣，比賽前利用假日，與中正大學、吳鳳科大友誼賽練球技。

校長郭義騰說，學生自組球隊，由民生國中棒球隊出身的李承融擔任隊長，自動自發練球、找資源，感動師長，贊助他們出賽的保險費，由學務主任陳盈位當領隊出賽，原本不看好，也緊盯現場轉播球賽，替他們加油。

中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽自10月26日至12月1日舉行，興華棒球隊贏2場晉級64強，第3場與強碰去年的強隊而敗陣，但他們僅有11名球員，被轉播球賽的電視主播都虧他們沒有替補球員，不能有人受傷，但他們奮戰的熱情及出色的表現，激勵人心，與師大附中、屏東高工同時獲頒「創見未來獎」，並特別留下三振對手的「首勝球」作為紀念。

(中時 )