國民黨副總統參選人張善政4日到台中接受台中廣播「子富有約」專訪，特別提到卡神事件，籲謝長廷要交待清楚。（馮惠宜攝）

檢方偵辦駐大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生案，查出「卡神」楊蕙如雇用網軍，在PTT論壇帶風向，國民黨副總統參選人張善政4日到台中接受廣播專訪時特別提到該事件，要求檢調一定有多深挖多深，他也批謝長廷，不解釋清楚，這個行政院長的風範不及格。

張善政說，在東京蘇啟誠外交官事件上，楊蕙如是替謝長廷在開脫，讓蘇啟誠最後心理壓力太大決定輕生，他要問：楊蕙如你前一陣子在黑日本這個事情的時候，錢是哪裡來的？他強調，司法單位一定要調查清楚，因為這牽涉到一個傑出外交官的一個不幸的命運，一定要給國人一個交代。

張善政也說，楊蕙如過去做網軍已經做很久了，不是去年颱風時才做，過去都在替誰做事情？大家都清楚他是替綠營做事情。

而對於報載楊蕙如曾對韓陣營接觸過，他說以韓陣營的經濟狀況不太可能付得出五百萬元，更重要的是他過去都在替綠營在帶風向，現在跑過來替韓國瑜這是不太合理的事情。他還說，楊蕙如風評不好，不是走正道的人不能用。

張善政也請司法單位要往下查清楚，有多深是挖多深，給國人交代，因為國人過去被這些網軍帶風向，很多其實是假新聞。現在好不容易抓到一個有確實證據的人，不把它查清楚，怎麼去端正視聽？如果高高舉起，輕輕放下，對以後的網軍根本沒有嚇阻作用，台灣的網路只會越來越亂，所以好不容易有一個真正比較有明確證據的案例，檢調單位一定要查清楚，這樣對台灣網路環境的健康跟客觀有很大的貢獻。

(中時 )