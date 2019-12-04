民進黨立委參選人吳怡農1日爆，國民黨立委蔣萬安的祖父蔣經國害自己爸爸吳乃德沒工作，引來鴻海創辦人郭台銘說「蔣經國讓我有工作，所以我要給蔣萬安站台」，加上郭也曾和民眾黨立委參選人何景榮合拍過宣傳照，吳怡農對此表示，對方選舉策略都尊重，還是都要靠自己努力。

吳怡農4日請到民進黨副總統參選人賴清德同台，吳表示，每個人都有自己輔選團隊，選舉不是靠1人力量完成，最終要靠自己實力，對方的選舉策略都尊重，他堅持打好的選戰，且台灣現在面對的困境是，怎麼一起解決國安問題、建設未來更好的家園，台灣需要的立委是盡管在不便利情況下，仍站在台灣這邊，希望大家支持他。

吳怡農還說，大家把他1日的發言斷章取義、刻意扭曲，他絕對不認同並遺憾，他要表達的是，7歲的吳怡農懂得為父親打抱不平，所以在學校亂講話、批評總統，導致家人被關切、有困擾，若把這場選舉定義為私人恩怨，就太小看他跟蔣萬安，要選的是台灣的現在跟未來。

對於郭台銘提出的0到6歲國家養政策，使得蔡英文總統也跟進，吳怡農說，他的選區有0到6歲小朋友有2、3萬，大台北有10幾萬，全國則有120萬，幼兒政策對他非常重要，藉這次機會，民進黨政府將過去4年努力及未來4年希望，寄託贏得選民支持、投資建設；台灣就是我的家，他回家做有意義的事，哪都不去，就待這，這也是自己從國外回來為的事。

針對蔡總統說女生看到吳怡農都會尖叫，吳說，3個月前沒人認識他，現在很多司機都會搖下車窗，為他加油打氣，靠著志工團隊們一起打造到現在，他對過去3個月的努力感到非常滿意。

(中時 )