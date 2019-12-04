民進黨主席卓榮泰陪同黃秀芳反毒掃街。（吳敏菁攝）

國民黨參選人張瀚天也正面出擊，公布第3支競選影片「汙點篇」，坦承將年少汙點化為前進動力。（張瀚天服務處提供／吳敏菁彰化傳真）

民進黨行動中常會4日首站到彰化，並舉辦「反黑、反毒」車隊遊行掃街，主席卓榮泰主席帶領立委黃秀芳等參選人宣示反黑、反毒的決心；國民黨參選人張瀚天也正面出擊，公布第3支競選影片「汙點篇」，坦承將年少汙點化為前進動力，指出仇恨的選舉文化不是大家想要。

彰化第二選區選情緊繃，除了藍、綠對戰外，無黨黃玉芬也加入戰局，形成複雜三角習題。

民進黨祕書長羅文嘉今天火力全開，點名批判張瀚天有販毒、吸毒的前科，主席桌榮泰表示，民進黨也鼓勵更生，但這次選舉也要更清楚的訴選民，要選出值得信賴、讓人安心的人選。

黃秀芳表示，國民黨提名參選人有毒品前科、販毒前科，真的能替社會、國家制定好「反毒政策」嗎？吸毒對家庭、校園、社會和國家危害有多大，大家都知道，這次選舉也是向堅決反毒宣戰。

國民黨參選人張瀚天也推出最新影片，片頭以「一個人生命中，如果有了汙點該怎麼做？」接著支持者表示，「為人民服務做得好，誰沒有過去」、「以前叫故事，重要的是今天和明天」、「以前都做善事，到了當選做壞事，有用嗎？」

張瀚天拿香拜拜感謝關聖帝君的疼惜，27年來認真做事，兩次議員選舉都最高票，對手陣營從中央到地方見獵心喜踩著「汙點」不放，如果整個社會該如此，有了汙點就該躲在陰暗角落，讓汙點跟著自己一輩子，遑論去服務社會嗎？他會將年少汙點化為前進動力。

(中時 )