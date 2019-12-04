行政院發言人Kolas Yotaka今天表示，9月起實施的秋冬國旅補助，因民間與旅遊業反應良好，行政院長蘇貞昌日前召開跨部會會議，決定將國旅補助及夜市抵用券，延長實施至明年1月底，盼帶動春節出遊與消費。

交通部9月1日起實施「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，自由行旅客只要入住有參加優惠活動的旅宿業者，每房補助1,000元；經濟部也對入住優惠旅宿的自由行旅客，加碼發給每房200元夜市抵用券。

秋冬國旅補助原定今年12月底截止，旅館業者向交通部觀光局反映盼能延長到明年1月底，以刺激旅遊市場；夜市券也廣受民眾與攤商歡迎，希望能予以延長。

Kolas指出，行政院日前已召開跨部會協調會，考量明年1月底適逢春節連假，本來就是民眾出遊的熱門時段，因此決定將秋冬國旅補助與夜市券的使用時間，都延長到年後，也就是延後到明年1月31日截止。

Kolas說，雖然春節期間屬於國定假日，住宿無法申請國旅補助，但不少民眾會安排春節前後的平日請假出遊，將國旅補助延續到年後，將有串起長假、刺激觀光消費的效果。

目前經濟部已發出585萬張夜市券，夜市券每月預算經費約新台幣1億元，不過每月核銷僅約60％，也就是仍有約四成的夜市券在民眾手中尚未使用，希望延長秋冬國旅與夜市券使用期限，藉由春節出遊帶動更多消費。

(工商 )