草莓品種「豐香」早期為大湖草莓主力，但因氣候異常，栽種難度提升，今年種植面積僅剩1成。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真）

大湖鄉受封「草莓故鄉」，冬季到苗栗採草莓為國人必備旅程。（何冠嫻攝）

縣議員禹耀東4日怒批大湖草莓故鄉招牌將崩塌，今年好種且產量高的草莓品種「香水」，種植面積占9成，盛產期恐將釀價格暴跌，重創莓農與大湖草莓品質。縣府回應，將持續鼓勵與輔導莓農採輪作方式，協助在地發展。

大湖草莓品種以「豐香」為主力，後因近年天氣異常與病蟲害影響，栽種難度提升，另研發出具產量大且產期早優勢的「香水」品種。禹耀東指出，去年大湖草莓栽種面積，香水4成、豐香6成，今年香水高達9成、豐香僅剩1成，產量將增加1.5倍，擔憂第二期花開後，將釀價格暴跌，且香水草莓不堪雨擊，下雨就裂果，連拿去釀酒都不行，將重傷莓農。

禹耀東說明，過去在銷售時出現香水、豐香混著賣情況，並沒有告知消費者品種造成的價格差異，反而在豐香品種中混雜香水草莓，打壞市場機制，更有可能砸毀大湖草莓的品質「貴，卻變得不好吃」。

縣府農業處長陳錦俊表示，大湖栽種草莓有50年歷史，香水出現後因產量高、產期早，難免影響到市場供需造成價格波動，今年11月下旬香水草莓盤價1公斤350元，上禮拜降到200元，豐香草莓則因種植面積少且未到盛產期，因此價格還在300多元左右。

為協助大湖草莓發展，他說明，經召集各農政單位，討論乾溼輪作方式，在草莓期過後種植稻作，讓土地休息，舉辦2場講習，莓農意願低迷，未來將研擬補貼轉作補助或輪作成本，提高誘因。

(中時 )