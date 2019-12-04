桃園市龜山區86歲曾姓老翁最後身影在11月30日傍晚出現長庚醫院對面藥局購買物品後不知去向，龜山警方獲報後，調閱沿路監視器調查，3日中午在龜山區文明路一處工地樓梯間找到躺在地上的老翁，趕緊送醫治療，結束63小時驚魂。

龜山警方表示，11月30日曾姓老翁獨自購買助聽器電池後，不知去向。撥打手機也無法聯繫上老翁，因為寒流來襲，發動親友四處找人，並求助龜山分局坪頂派出所員警，警員協助查詢手機發話地桃園市龜山區工三工業區、新北市林口區文化一路等區域範圍，警民合力搜尋而部分親友貼文「龜山生活通、林口大家庭」等社群網站求助網友協助找人。

龜山分局大華派出所、大埔派出所員警，陪同家屬調閱路口監視器或商家監視器，因老翁曾經出現在林口文化一路上，龜山警方還電請新北市林口分局協尋曾姓老翁。雖然氣溫驟降，但員警、親友不放棄一絲希望。

3日12時許大埔派出所員警江偉旗，陪同曾翁孫子前往文明路巷弄工地各棟樓調閱監視器畫面，轉往另一棟樓之間安全樓梯時，江員進去觀看一下，赫然發現樓梯間躺著正是曾姓老翁。因沒有吃喝體力體力不支虛脫無力躺在地上，員警立刻通報消防隊請救護人員緊急將曾翁送往醫院檢查，結束63小時驚魂記。

警方表示，曾翁雖然有攜帶手機，但是患有重聽無法清楚說出位置，又因爲在第一交流道附近訊號時在桃園時在新北市，造成電信公司訊號定位上的困難度及落差，建議民眾應該安裝手機的定位功能，讓家人可以透過APP 快速找到人，避免發生危險。

(中時 )