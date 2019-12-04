▲暨大附中原青社表演精采的原住民舞蹈。（楊樹煌攝）

▲澳洲伊普斯威奇市參訪團一行，在暨大附中高職部「門市教室」觀課並與師生互動。（楊樹煌攝）

▲暨大附中校長張正彥與澳洲伊普斯威奇市議長David Farmer交換禮物。（楊樹煌攝）

來自澳洲伊普斯威奇市的市議會議長David Farmer等一行，今4日前往埔里暨大附中，進行多項交流，除到附中高職部的「門市教室」課堂觀課，暨大附中原青社也為他們表演精采的原住民舞蹈，展現台灣高中生的活力以及賽德克等各族文化特色，讓參訪的貴賓們充分感受到被重視的熱情與歡迎。

澳洲昆士蘭的伊普斯威奇市(Ipswich)是南投縣及新竹縣的姊妹市，以頂尖的科技，獲智慧城市論壇(ICF)組織評選為全球7大智慧城市之一，是個非常先進的城市，他們的到來，讓暨大附中全體師生都相當的高興。

澳洲伊普斯威奇市參訪團一行，抵暨大附中後，即由附中原青社同學表演精彩的原住民舞蹈，有〈奔跑吧！孩子〉的舞碼，由社長率領十名團員，融合原住民的傳統舞步，包含達悟族、泰雅族、阿美族、布農族，以及賽德克族等，呈現出文化的美與多元特色，成功的完成一場國際交流，並也讓參訪的貴賓們感受到校方的熱情與熱烈的歡迎之意！

校方並向貴賓們介紹，暨大附中的原青社是十分知名與深具特色的社團，師生們致力於原住民舞蹈及傳統歌謠傳唱，對各族傳統文化的推廣不遺餘力，數次參加全國比賽，均獲特優的殊榮。

澳洲貴賓一行也特別到附中高職部「門市教室」中觀課「門市經營實務」，了解台灣目前的技職教育，也對台灣老師的認真教學與學生實作能力培養，有進一步的了解與認識。

暨大附中並也特別介紹學校內高中、實驗教育、高職、實用技能等多項學制特色、還有各項教學設備與環境以及與大學升學就業結合，讓雙方交流有更多互動。

暨大附中校長張正彥表示，非常感謝南投縣政府的特地安排，才能讓該校師生與澳洲議員們有良好互動交流，獲得諸多寶貴經驗，也希望未來有更多國際互動的機會，讓師生們開拓更寬廣的視野。

(中時 )