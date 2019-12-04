對「卡神」楊蕙如網軍案，國民黨副總統參選人張善政4日晚間接受中市1家廣播公司訪問時表示：「相當心寒」！張善政說，楊可利用她的技術去做對的事，但是，她卻用來抹黑某些人，並涉及外交官事件，網軍不是一天建起來的，是用錢及時間慢慢建起來的，他期待司法能夠再往下查，追查金流等線索，有多深查多深。

(中時 )