「卡神」楊蕙如網軍案 張善政：期待司法有多深查多深 18:162019/12/04 中時 陳淑芬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 對「卡神」楊蕙如網軍案，國民黨副總統參選人張善政表示：「相當心寒」。（陳淑芬攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 對「卡神」楊蕙如網軍案，國民黨副總統參選人張善政4日晚間接受中市1家廣播公司訪問時表示：「相當心寒」！張善政說，楊可利用她的技術去做對的事，但是，她卻用來抹黑某些人，並涉及外交官事件，網軍不是一天建起來的，是用錢及時間慢慢建起來的，他期待司法能夠再往下查，追查金流等線索，有多深查多深。 (中時 ) #張善政 #司法 #期待 #抹黑 #外交官 也許您會感興趣 推薦閱讀 張善政：民進黨主張若有用 觀光早就救起來了 13:252019/11/30 政治 張善政輔選林燕祝 批綠能源政策：用肺癌發電 13:562019/11/30 政治 張善政批民進黨 用肺癌發電 04:102019/12/01 地方新聞 經濟部想打臉張善政 遭批空污資料矛盾 18:322019/12/01 政治 外交官蘇啟誠之死 「卡神」楊蕙如涉案遭起訴 09:362019/12/02 社會 張善政批一例一休：基本立法精神是大錯誤 15:052019/12/02 政治 1450釀外交官之死 還曾嗆要殺小孩 15:422019/12/02 政治 芋頭產銷失衡 張善政：讓林佳新進立院解決問題 17:552019/12/02 政治 卡神網軍造假害死外交官 外交部：結論推太快 12:052019/12/03 政治 張善政：讓楊蕙如一輩子揹道德包袱 12:132019/12/03 政治 政治熱門新聞 蔡韓最新民調 網哀號：已經沒有東西能輸了！ - 政治 國安局硬上！派兩司機監控李佳芬 韓營傻眼 - 政治 不忍了？趙少康拍桌狂轟謝長廷15分鐘！ - 政治 最新民調出爐 看完韓支持度...網驚喊：贏了！ - 政治 9年前就知情？網曝高嘉瑜曾爆「楊拿民進黨很多錢！」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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