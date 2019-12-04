林義川進一步將「阿凡達」育成長鰭型「藍寶堅尼」。（林義川提供／張毓翎嘉義傳真）

林義川也將「阿凡達」系列的白子育成金屬色澤「極光黃金甲」。（林義川提供／張毓翎嘉義傳真）

致力於研究神仙魚雜交育種的林義川獲選為農委會第5屆百大青農，他將原本平凡無奇、白色的神仙魚，改良成「阿凡達」耀眼藍，今年再精進成長鰭型「藍寶堅尼」及金屬色澤「極光黃金甲」，魚身在不同光線、角度所呈現的美感也不同，因此，也成功讓他的神仙魚躍升為全球觀賞魚市場新寵兒。

從小就對飼養觀賞魚情有獨鍾的林義川說，在6歲那年，父親送他一對鬥魚，從此啟蒙他養魚的興趣，他以前覺得神仙魚相當不起眼，故花了6年多時間與哥哥林奕澄一起研究、摸索，目標育出色彩繽紛、亮麗的神仙魚，這段期間投入700萬元資金，買下200個魚缸。

林義川於2年前培育與電影《阿凡達》中納美人相似體色的新魚種，今年更將「阿凡達」進一步育成尾鰭、背鰭及臀鰭較長的「藍寶堅尼」，此外，也把「阿凡達」系列的白子育成「極光黃金甲」，此突破之舉，可說是驗證「唯有自己才能超越自己」這句話。

林義川說，由於一般神仙魚在台灣市場上屬低價魚種，故一隻小隻要價1000元的「阿凡達」，及2000元的「藍寶堅尼」、「極光黃金甲」在國內接受度仍不高，他主要外銷大陸、歐美等地區，因此，如何讓神仙魚在台灣消費市場轉型正是當前主要課題。

嘉縣府農業處漁業科長張建成說，觀賞魚具陶冶性情等特性，隨生活水準提升，人們追求更高生活品味需求也相對提高，觀賞魚產業未來極具發展性，得到百大青農的林義川也獲政府2年輔導措施、3年追蹤調查期，協助他在觀賞魚領域繼續邁步向前走。

(中時 )