一名高中生挑戰食用「無敵麻辣麵」，吃完後腹部劇烈疼痛、暈倒，且無法順利解尿而送急診，是怎麼回事呢？

冬天是吃辣的季節，吃完後全身發熱、大汗淋漓，好不暢快。但辣吃過頭也會造成身體傷害。一名高中生挑戰吃辣，吃完腹部、膀胱脹痛且無法解尿。醫師判斷上腹部劇痛原因，除了因為辛辣物造成胃酸分泌過多外，胃部被極度撐大更是疼痛主因，在胃注射胃部制酸劑，加上藥物和灌腸後，疼痛病症才逐漸緩解。

但吃辣跟無法解尿有關嗎？林口長庚醫院男性學及婦女泌尿科主任陳煜指出，有研究顯示，如果直接將辣椒中的辣椒素注射進動物膀胱中，會降低膀胱敏感度、降低尿意，「雖然沒有人體口服實驗，但如果吃太多，也可能造成一樣的問題。」

過度吃辣可能造成解尿困難。（圖片來源：pixabay）

「新聞中有提到脹痛，這也是原因之一，」陳煜解釋，膀胱中尿量到250cc就會有尿意，但由於個案吃了過多辣椒，有尿意時沒有感覺要排尿，到了700cc、800cc膀胱脹過頭、有尿意了，這時膀胱也無法解尿，「可以比喻成是膀胱過勞了，」他說，這時就要到急診把尿導出來，並讓膀胱休息、恢復敏感。

敦仁診所院長蕭敦仁則指出，排尿、睡眠、進食等活動，要副交感神經運作時才能順利進行，但個案可能因為腹部劇烈疼痛導致交感神經緊繃、副交感神經變弱才無法排尿，「就跟人面臨危急時刻會忘了排尿、疲憊一樣，等疼痛消失就可以恢復功能。」

辣椒素其實好處多多，聯新國際醫療、聯新營養總營養師呂美寶指出，適量攝取植化素能幫助身體抗氧化、增強抵禦外界侵襲的能力，能提升代謝率、減輕感冒症狀、瘦身、改善血管疾病，還有研究指出可能可以抗癌，但並不是所有人都適合吃辣椒。

台灣養生保健學會理事長、台中全德中醫診所院長張鈺鑫也指出，辣椒性熱，適量使用能通氣血、暖胃、促進消化，辣椒也能擴張血管、增加循環，因此能緩解疼痛，常見如辣椒貼布。

但像是容易上火的體質、胃潰瘍、咽喉發炎、皮膚炎就不要吃，「辣椒也會讓腸子腫脹、水分不容易吸收，因此很多人吃麻辣鍋後隔天腹瀉，」張鈺鑫說。

想要吃辣吃得健康，3點必須注意：

1.辣只當調味佐料，不能當主食。中醫師吳明珠提醒，「吃辛養生」僅限於些微辛辣的食物，例如以蔥、薑、蒜當調味佐料可以，麻辣鍋的刺激性就太過頭了。

2.吃完腸胃不適，表示過量。若吃完發現自己腸胃不適、便秘等，就代表吃過量。吃太多辣會造成神經末梢感覺麻痺，以後會愈吃愈辣、無辣不歡，長期吃辣的人，較容易出現嘔吐、腹瀉等症狀，且吃辣過量會產生「熱」，導致便秘、皮膚搔癢。

3.不要空腹吃辣。營養師程涵宇建議，最好不要空腹或第一口就吃辣，讓空腹的腸道黏膜直接接觸辛辣，不僅會產生灼熱感，也會增加胃液分泌造成不適。如果已經胃潰瘍或胃發炎就該少吃辣，其它像是生大蒜、生洋蔥等辛辣食物，都已證實會增加胃食道逆流的機率。

(中時電子報)