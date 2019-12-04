曾信超校長等人也在參展學生親自導覽解說下參觀創作。(曹婷婷攝)

中華醫事科技大學資源教室學生4日在學校藝術中心舉辦「看見生命的彩虹」藝術學習成果展，除了烏克麗麗樂曲演奏表演，更展出25幅油畫、13件麻布袋彩繪創作，呈現身心障礙學生多元學習成果，學生們以具體成果，彰顯教育無礙的價值。

中華醫大為讓身心障礙的學生有多元學習的機會，除了成立資源教室安排輔導老師協助課業與生活輔助學習外，也開設藝術與音樂課程，讓資源教室的學生課餘透過音樂與藝術的陶冶，啟發多元能力的發展，在學習路上感受不同成就。

中華醫大學生輔導中心主任顏姿吟表示，目前為資源教室的學生藝術課程共分兩班，一班是烏克麗麗音樂班，主要教導學生透過烏克麗麗樂器演奏樂曲，藉由音樂抒發內心的情感；另一班是藝術潛能開發班，由美術老師指導學生進行油畫創作，此外，也利用麻布袋作畫，創作屬於個人的獨特背袋。

「看見生命的彩虹」藝術學習成果展，就是烏克麗麗音樂班和藝術潛能開發班的聯合成果展出，15位對音樂有高度興趣的資教學生透過學習樂器的過程，培養自身專注力及團隊合作凝聚力。

其中，就讀數位資訊系二年級多重障礙中度的黃同學，罹患髓母細胞瘤，身體無法平衡、走路不穩、手部協調也不佳，但他不畏身體疾患，在爸爸陪同下，每周準時參與烏克麗麗課程，勤奮不懈練習，成果展中，黃同學也與其他學員演奏月夜、瑪莉有隻小綿羊、捕魚歌、歡樂年華、小薇等樂曲，贏得眾人熱烈掌聲。

參與藝術潛能開發課程的資源教室學生則以25幅油畫、13件麻布袋彩繪創作呈現學習成果，特別的是，就讀食品營養系ㄧ年級，肢體障礙重度的林同學，即使經歷小腦腦瘤開刀，開刀時傷及顏面神經及視神經，導致肌肉張力不協調、難以握筆施力，但在老師鼓勵與教導下，展現生命韌性，作品令人驚艷。

中華醫大藝術成果「看見生命的彩虹」藝術學習成果展下午2點由校長曾信超、學務長王文正等共同主持開幕式，吸引不少師生到場參觀，曾信超校長等人也在參展學生親自導覽解說下參觀創作，他也鼓勵大家用行動為這群身心障礙的學生打氣。

(中時 )