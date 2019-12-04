議員表示，9年級班班有冷氣的政策恐怕跳票，因為許多學校電源老舊，無法負荷過多的冷氣。（市議員黃婉如提供／甘嘉雯桃園傳真）

班班有冷氣跳票？桃園市預計今年完成9年級班班有冷氣計畫，但翻開教育局預算，僅有2億元，根本無法因應支出，議員舒翠玲指出，進度緩慢在於學校多半老舊，電源改善困難；另外，老舊校舍明年僅有1.2億預算，市議員萬美玲痛批，哪來中央補助的40億元？痛批鄭市長不需帶立委參選人到學校作秀，但事實上錢並未到位。

萬美玲表示，9年級班班有冷氣恐怕跳票，因為很多學校都相當老舊，冷氣裝了，但電源恐怕無法負荷，舒翠玲建議教育局，是否先全面改善電力設施，這樣裝冷氣會比較容易。

教育局表示，2010年編2億元包括學校電源改善，以及檢測學校電線老舊、設施等，再進行改善學校排序，依照原本規畫，市府要在3年內完成班班有冷氣計畫，250校包括國中61校、國小189校，共計250校約6000班，每班2台冷氣加電源改善要20萬元，總計桃園市需要約20億元。

教育局指出，桃園市原本預估3年達標，但今年預算變少，明後年的預算恐怕也會不足，因此調整為3至5年逐年進行達標，目前示範有龜山國小、大竹國小、八德國中為示範學校，這3校花費快3000萬。

而老舊校舍部分，分成3年要編列4.5億元，教育局指出，今年編列1.2億，對於議員所指有民代從中央爭取40億元給桃園，強調這是中央的整個大計畫經費，並非40億全給桃園。

(中時 )