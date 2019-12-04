「卡神」楊蕙如網軍案後，親民黨總統參選人宋楚瑜，和國民黨總統參選人韓國瑜、總統蔡英文新北大PK。YouTuber「北青」今天早上來到新北市淡水進行街頭民調，韓蔡差距蠻大的瑜，韓國瑜以90票大贏蔡英文的58票、宋楚瑜的4票。韓蔡票數差距蠻大的。

根據「北青」上傳最新的民調直播，他今天早上來到淡水老街菜市場作街頭民調。結果，韓國瑜以90票(59%)大贏蔡英文的58票(38%)、宋楚瑜的4票(3%)。北青說，只有一位或兩位支持蔡英文的受訪者是用理性的角度去看網軍案，其他絕大部分受訪年輕人眼神上很清楚，他們是知道的，不可能不知道，因為這新聞已經兩天了，但從有的人的眼神和閃避的態度，就看出應知道網軍案。

網友說：「淡水過去真的綠到出汁。」、「不意外啦...」、「我現在只能看網路民調來調適自己了~韓加油。」不過也有人認為，「建議不要太常在市場，這樣樣本比較沒有多樣性，因為婆婆媽媽會比較喜歡韓，可是年輕族群就會差很多，只是一點小建議。」、「韓没有青年人(35歲)以下的票，很難當選。」

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(中時電子報)