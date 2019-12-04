「卡神」楊蕙如遭檢方查出花錢買網軍帶風向，導致已故大阪辦事處長蘇啟誠輕生憾事。前新北市長朱立倫今天在臉書表示，楊蕙如案就是典型的網路匿名攻擊，企圖轉移蔡政府的責任，事發後民進黨快速切割令人搖頭，若用負面選舉、闇黑力量來獲得政治利益，為民主之恥。

朱立倫稍早在臉書發表「網路時代的闇黑力量」為題的貼文，立即引發近千人按讚，朱表示，台灣的網路自由度很高，大家在網上可以暢所欲言、自由發揮，但一直以來，某些個人及政黨卻利用這種自由，製造謠言，惡意攻擊抹黑對手，獲取政治上的利益。

朱立倫指出，這次「idcc」楊蕙如事件，就是典型的網路匿名攻擊，企圖轉移民進黨政府的責任，間接造成了一位資深外交官之死，事件爆發後，民進黨快速切割、全面逃避的態度，令人搖頭。

朱立倫強調，從政的目的應該是為了下一代更好、下一代的幸福。選舉是比好不是比爛，用負面選舉、闇黑力量，獲取政治力量，不但可恥，更傷害了下一代的未來。他期待司法公正的調查審判此案，這不只為蘇啓誠外交官爭公道，更為台灣清明政治爭未來。

(中時 )