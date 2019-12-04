雀巢專業餐飲事業部總監文振凱(左5)說，感謝所有合作夥伴主廚的愛心，下鄉到彰化為長輩及偏鄉孩童義煮，讓他們有機會品嚐到五星級餐廳美食。(吳建輝攝)

吃得飽是現代人最基本的生活需求，但生活在偏鄉的弱勢家庭長者及兒童，在面對城鄉差距資源分配不均的情況下，時常有一餐沒一餐，4日台灣雀巢攜手彰化縣基督教青年會，帶領國內知名飯店餐廳主廚，一起到芳苑偏鄉義煮，準備數十道料理，給現場30位偏鄉長輩及20名弱勢家庭孩童享用，讓這寒冷的冬天也變得溫暖。

而廚師都來自雀巢長期合作經銷夥伴，梁文乾(圓山聯誼社主廚)，駱進漢(駱師父川客菜行政主廚)，王政彰(前大潤發行政主廚)，林繼正(台北老爺大酒店咖啡廳主廚)，李龍翔(大溪威斯汀西餐行政主廚)，鄧安峻(金典酒店行政副主廚)，李坤昌(全國大飯店行政副主廚)，江進華(高雄瀚品酒店中餐主廚)等北中南共9位知名主廚，放下自己的工作一起到偏鄉義煮，讓愛與溫暖傳送到各地。

彰化YMCA 社工主任王筱慧說，芳苑地區資源相較缺乏，彰化11個學生課後輔導據點，芳苑就有4個，讓學生在下課後有志工指導作業及其他才藝，也會有社工固定訪視。

雀巢專業餐飲事業部總監文振凱說，過去雀巢在布局彰化時就發現南北彰城鄉差距大，得知有許多需要幫助的家戶時，馬上集結所有合作夥伴主廚愛心，下鄉到彰化為長輩及偏鄉孩童義煮，讓他們有機會品嚐到五星級餐廳美食。

(中時 )